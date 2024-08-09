ادعاءات إسرائيلية عن اكتشاف "تحركات للاستخبارات الإيرانية" في الداخل

وقالت صحيفة الجورزاليم بوست الإسرائيلية، إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي، رصد عدة حسابات وهمية، تستخدمها أجهزة الاستخبارات الإيرانية، وتم التعرف عليها، ومراقبتها.وذكرت أنه تم العثور على منشورات تمت كتابتها بواسطة أجهزة الاستخبارات الإيرانية في مجموعات وقنوات على منصة "تليجرام"، قائلة إن المنشورات عرضت وظائف "مثيرة"، مع وعد برواتب مرتفعة عند إتمام المهام المطلوبة.كما تضمنت المنشورات "رابطاً" يُطلب من المجيبين عليه، ملء بياناتهم الشخصية من خلاله، وامتنع عدد كبير من الإسرائيليين الذين تلقوا مثل هذه الرسائل عن الرد عليها، وقاموا بالإبلاغ عنها للأجهزة الأمنية، بحسب "الصحيفةوذكر جهاز "الشاباك"، أنه، وغيره من الأجهزة الأمنية في تل أبيب "سيستمرون في تحديد الأنشطة الإيرانية في إسرائيل، بما في ذلك محاولات إجراء عمليات تأثير تهدف إلى تقويض الصمود الوطني، وزرع الإحباط، وتعميق الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي".وتطرح تساؤلات وتكهنات حول ما اذا كانت ايران تخطط لطريقة الرد الانتقامي هذه المرة، بضرب إسرائيل من الداخل وباهداف ثمينة، بدلا من اطلاق مئات الصواريخ والمسيرات كما حدث المرة الماضية دون إيقاع اضرار وخسائر كبيرة بالمقابل في الجانب الإسرائيلي.