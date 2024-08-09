انقرة تخاطب بغداد: صنفوا الحزب منظمة إرهابية

السومرية نيوز – دولي

اعلنت وزارة الدفاع التركية، أنها تتوقع مزيداً من التعاون مع العراق في مكافحة حزب العمال الكردستاني، فيما أعربت عن املها تصنيفه "منظمة إرهابية"، بعد خطوة اعتباره منظمة محظورة.

جاء ذلك في تصريحات صحافية لمصادر في وزارة الدفاع لوسائل الإعلام التركية، على هامش مؤتمر صحافي لمستشار الصحافة والعلاقات العامة بالوزارة الأدميرال زكي أكتورك في أنقرة.

وأفاد أكتورك بأن "عمليات مكافحة المسلحين أدت إلى القضاء على 64 مسلحاً خلال الأسبوع الماضي، وبذلك يصل عدد الإرهابيين الذين تمّ القضاء عليهم منذ بداية العام 1652 مسلحاً، 796 منهم في شمال العراق و856 في شمال سوريا".

وأوضح أن "عمليات المخلب القفل المستمرة في شمال العراق قادت إلى اكتشاف العديد من الكهوف والملاجئ التابعة للمسلحين خلال أنشطة البحث والمسح، كذلك عُثِر على كميات مختلفة من المتفجرات المصنوعة يدوياً، واستُولي على مناظير يدوية، ومناظير قنص، وأجهزة راديو، ومولدات كهربائية، ومظلات حرارية، ومدافع هاون، وقاذفات صواريخ، وذخيرة قناصة، ومعدات نجاة".

ورداً على أسئلة بشأن ادعاءات وسائل إعلام مقربة من حزب العمال الكردستاني بسقوط عدد كبير من القتلى في الجيش التركي، قالت الوزارة إن "هذه ليست سوى آخر جهود التنظيم الإرهابي، هناك اشتباكات ومحاولات تسلل في منطقة العمليات، نوضح ذلك للرأي العام بكل شفافية، وبعيداً عن هذا، فإننا نوصي بإزالة جميع التصريحات غير الواقعية التي تدلي بها الأجهزة الإعلامية الداعمة له".

وحول التنسيق مع العراق، قالت الوزارة: "يستمر عملنا المنسق مع الحكومة العراقية بشكل إيجابي في إطار القرارات التي اتُّخِذَت خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس رجب طيب أردوغان للعراق، ونحن نرى ذلك بوضوح، سواء على أرض الواقع أو في القرارات الأخيرة التي اتخذها العراق".

وأكمل: "إعلان حزب العمال الكردستاني منظمة محظورة خطوة مهمة، لكننا نتوقع إعلانها منظمة إرهابية، ونعلّق أهمية أيضاً على إغلاق ثلاث منظمات (جمعيات) تابعة لحزب العمال الكردستاني، ونتوقع أن يستمر التعاون الميداني في التزايد".