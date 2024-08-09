اعتقال عراقي في فيينا.. ما علاقته بمخطط الهجوم على حفل تيلور سويفت؟

وذكرت الوزارة أن هناك أنباء ترددت بأن العراقي ينتمي إلى نفس دائرة المشتبه به الرئيسي وهو نمساوي عمره 19 عاما ترجع أصوله إلى مقدونيا الشمالية.وكان المشتبه به، الذي يدين بالولاء لتنظيم "داعش"، يخطط لتنفيذ هجوم يسفر عن سقوط قتلى بين ما يقدر بنحو 20 ألف شخص من جمهور سويفت كانوا سيتجمعون خارج ملعب إرنست هابل في فيينا.وتقرر في وقت متأخر من يوم الأربعاء إلغاء ثلاث حفلات لنجمة البوب الأميركية كانت مقررة في فيينا أيام الخميس والجمعة والسبت، بسبب مخاوف أمنية.واعتقلت السلطات شابين نمساويين آخرين (17 و15 عاما) يوم الأربعاء على خلفية مخطط الهجوم.وذكرت صحيفة كورير، الجمعة، أنه تم إطلاق سراح الشاب الأصغر سنا والتعامل معه على أنه شاهد.كما أشارت الصحيفة إلى أن المشتبه به العراقي بايع تنظيم داعش في السادس من أغسطس، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان له أي علاقة بمخطط الهجوم.