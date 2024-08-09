وفاة رئيس "الكاف" السابق عيسى حياتو

وقال رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي في بيان نشر على موقع "الكاف": "أقدم تعازي الخالصة الشخصية وتعازي الـ54 اتحاد عضو في الكاف، في وفاة الرئيس الأسبق للكاف، الرئيس عيسى حياتو؛ تعازينا إلى عائلته، والاتحاد الكاميروني لكرة القدم، ورئيسه صامويل إيتو، وشعب الكاميرون".وأضاف البيان: "ستظل الكاف وكرة القدم الإفريقية ممتنتين إلى الأبد للرئيس، حياتو، على مساهماته الكبيرة على مدار سنوات عديدة، في تطوير ونمو كرة القدم في إفريقيا. سيظل حيا في قلوبنا وعقولنا إلى الأبد".وطلب موتسيبي أن تنكس أعلام "الكاف" وأعلام جميع الاتحادات الأعضاء في "الكاف" إلى النصف، لمدة خمسة أيام، حتى 13 أغسطس 2024.وكان عيسى حياتو، تولى رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، من عام 1988 إلى 2017.