كان من المقرر تنفيذه بمشاركة عراقي.. واشنطن: أحبطنا هجوم سويفت

السومرية نيوز – دولي

أعلن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة زودت النمسا بمعلومات استخبارية للمساعدة في إحباط هجوم كان سيستهدف حفلات للمغنية الأمريكية تايلور سويفت.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، عقب إلغاء حفلات المغنية الأمريكية الشهيرة هذا الأسبوع في العاصمة النمساوية، إن "الولايات المتحدة شاركت معلومات استخبارية مع شركائنا النمساويين للمساعدة في إحباط تهديد لحفلات تايلور سويفت في فيينا".

وأعلنت السلطات النمساوية، أمس الجمعة، توقيف رجل ثالث تقول إنه من تنظيم داعش، وذلك بعد الكشف عن خطة لتنفيذ هجوم انتحاري خلال إحدى حفلات سويفت في فيينا.

وقال وزير الداخلية، غيرهارد كارنر، إن "عراقيا يبلغ 18 عاما وهو قريب من المشتبه به الرئيسي وبايع تنظيم داعش، قد أوقف في العاصمة النمساوية"، أول أمس الخميس.

واعتقل شابان آخران يبلغان 17 و19 عاما في إطار هذه القضية، الأربعاء، للاشتباه في عزمهما قتل "أكبر عدد ممكن من الأشخاص" خلال أحد العروض الثلاثة التي كان مخططا لها هذا الأسبوع.

وكشف مدير وكالة الاستخبارات النمساوية، عمر حجاوي-بيرشنر، أن المشتبه به الرئيسي يحمل الجنسية النمساوية، ويعود بأصوله إلى مقدونيا الشمالية ومنتسب إلى تنظيم داعش منذ مطلع تموز وقد "أدلى باعترافات كاملة وقال إنه كان ينوي تنفيذ هجوم باستخدام المتفجرات والسلاح الأبيض".

والمشتبه به الثاني هو نمساوي من أصول تركية وكرواتية "تم توظيفه قبل أيام قليلة من جانب شركة متعاقدة كانت ستوفر خدمات في الملعب خلال الحفلة الموسيقية".