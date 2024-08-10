وأكدت الشرطة الإسرائيلية، أنه تم إرسال رسائل نصية إلى إسرائيليين تحتوي على أسمائهم وعناوينهم مصحوبة برسالة تهديد: "سيتم دفنكم بحلول الأسبوع المقبل".وقالت الشرطة إن "هذه رسائل كاذبة، لا تهدف إلا إلى إثارة الذعر بين الناس أثناء الحرب"، فيما قامت الشرطة ووزارة الاتصالات ومقر الأمن السيبراني بحظر الحسابات التي أرسلت الرسائل النصية، وبدأت تحقيقا لمعرفة من يقف وراء إرسال الرسائل.ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن الشرطة قولها "ندعو الجمهور إلى عدم الرد على هذه الرسائل وتجاهلها، وإذا أمكن حجب الرقم الذي أرسلت منه الرسالة، إن سلسلة من الرسائل من هذا النوع تشكل جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن، وسنتعامل مع أي شخص يشارك في مثل هذا النشاط التحريضي أو بث الذعر بين الجمهور أثناء الحرب ".