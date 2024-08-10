زيارة الأربعين.. الهلال الأحمر الإيراني ينشر 500 موكب طبي في العراق

السومرية نيوز - دوليات



قال رئيس المركز الطبي لشؤون الحج والزيارة في الهلال الأحمر الإيراني إن هذه الجمعية ستقدم خدمات المساعدة والإغاثة والصحة والعلاج في العراق خلال مراسم زيارة الأربعين، معلنا إنشاء قاعدة إغاثية للهلال الأحمر الإيراني من حدود مهران إلى مدينة النجف بهدف تقديم تلك الخدمات.





وذكر رئيس المركز الطبي لشؤون الحج والزيارة في الهلال الأحمر الإيراني أن هذه المواكب تابعة للهلال الأحمر الإيراني وتتواجد في النجف وكربلاء والكاظمين وسامراء والإمام زاده السيد محمد.



وأشار مرعشي إلى آلية عمل العيادات والمواكب الطبية في تلك المحافظات العراقية، فقال: تعمل معظم العيادات على مدار الساعة، وبعضها يعمل 16 ساعة في اليوم. في المجمل، نحو 500 موكب طبي سيخدمون الزوار خلال الأربعين.



وذكر أنه تم شراء الأدوية والمستلزمات الخاصة لهذه المراسم، موضحا: لقد أرسلنا الأدوية والمستلزمات إلى العراق. تم تغليف جزء من الأدوية في مدينة النجف وسيتم تسليمها للمواكب. وبالإضافة إلى الأدوية، أرسلنا أيضًا 200 سيارة إسعاف وآلية إغاثة إلى العراق.



وأصدرت بغداد تصريحا لمروحيات الإغاثة التابعة للهلال الأحمر الإيراني، الأسبوع الماضي، بالتحليق فوق سماء العراق خلال ذكرى الأربعين.



ومنذ أيام، توقع مرعشي أن يشارك 5 ملايين زائر إيراني في مراسم أربعينية الإمام الحسين (ع) هذا العام.



وسبق أن أعلن مسؤول في وزارة الطرق الإيرانية عن اتفاق مع الجانب العراقي على تسيير 3 آلاف رحلة جوية ذهابا وإيابا بين البلدين خلال أيام زيارة الأربعين. وأضاف علي مرعشي، خلال حديث لوكالة إيسنا للأنباء: قمنا بنشر 25 موكب طبي على الطريق من النجف إلى كربلاء، بالإضافة إلى 4 مستشفيات ميدانية ذات هياكل عادية لخدمة الزوار.وذكر رئيس المركز الطبي لشؤون الحج والزيارة في الهلال الأحمر الإيراني أن هذه المواكب تابعة للهلال الأحمر الإيراني وتتواجد في النجف وكربلاء والكاظمين وسامراء والإمام زاده السيد محمد.وأشار مرعشي إلى آلية عمل العيادات والمواكب الطبية في تلك المحافظات العراقية، فقال: تعمل معظم العيادات على مدار الساعة، وبعضها يعمل 16 ساعة في اليوم. في المجمل، نحو 500 موكب طبي سيخدمون الزوار خلال الأربعين.وذكر أنه تم شراء الأدوية والمستلزمات الخاصة لهذه المراسم، موضحا: لقد أرسلنا الأدوية والمستلزمات إلى العراق. تم تغليف جزء من الأدوية في مدينة النجف وسيتم تسليمها للمواكب. وبالإضافة إلى الأدوية، أرسلنا أيضًا 200 سيارة إسعاف وآلية إغاثة إلى العراق.وأصدرت بغداد تصريحا لمروحيات الإغاثة التابعة للهلال الأحمر الإيراني، الأسبوع الماضي، بالتحليق فوق سماء العراق خلال ذكرى الأربعين.ومنذ أيام، توقع مرعشي أن يشارك 5 ملايين زائر إيراني في مراسم أربعينية الإمام الحسين (ع) هذا العام.وسبق أن أعلن مسؤول في وزارة الطرق الإيرانية عن اتفاق مع الجانب العراقي على تسيير 3 آلاف رحلة جوية ذهابا وإيابا بين البلدين خلال أيام زيارة الأربعين.

وأعلن وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية عن استخدام الطرق البحرية المؤدية إلى الموانئ العراقية لنقل زوار الأربعين لهذا العام.



وتوقع رئيس منظمة النقل البري الإيراني أن تصل أعداد الزوار الإيرانيين إلى العراق للمشاركة في مسير الأربعين عبر الحدود البرية إلى أربعة ملايين و90 ألف.



وأعرب الرئيس الإيراني المنتخب "مسعود بزشكيان" عن أمله في أن يتمكن الإيرانيون هذا العام برفقة الزوار الآخرين من مختلف البلدان وبمساعدة الحكومة العراقية من المشاركة في مراسم الأربعين الحسيني المجيدة.



واعتبر بزشكيان أن هذه المراسم عبارة عن مظهر رائع للعلاقات الثقافية والدينية العميقة بين ايران والعراق، معربا عن تقدير إيران الدائم لدعم العراق الوافر وكرم ضيافة الشعب العراقي وحكومته للزوار الإيرانيين.



ویخطط المركزي الإيراني لتخصيص 200 ألف دينار لكل زائر إيراني يرغب بالسفر إلى العراق.