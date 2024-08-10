من اجل الورث.. 4 اشقاء يسقون والدهم عصيراً مسموماً

تلقت مباحث مركز القرنة بلاغًا من مستشفى حورس التخصصي، يفيد بقدوم المسن، والذي إلى المستشفى في حالة خطيرة، حيث كان يعاني من اضطراب في الوعي ونقص في الأكسجين نتيجة تعرضه للتسمم بمادة غير معروفة.كما لوحظ وجود جبيرة على أطرافه العلوية إثر تعرضه للضرب، وعلامة بصمة على إبهامه الأيمن.استدعت مباحث القرنة أبناء المسن، ومن بينهم ابنه الذي كان يرافقه، ويدعى م.ع.ا، ويبلغ من العمر 40 عامًا، وشقيقتيه م.ع، وح.ع، اللذين اتهموا شقيقهم الرابع، ع.ع، بشراء العصير من الخارج، ثم وضعوه في الثلاجة لوالدهم. وعندما طلب الأب العصير، قدموه له، إلا أن شقيقهم هو من وضع المادة المجهولة في العصير بسبب خلافات مالية حول الميراث.من جانب آخر، نفى الشقيق الاتهامات قائلاً إن ما ورد في المحضر غير صحيح.قامت مباحث القرنة بإلقاء القبض على الأشقاء الأربعة، لحين الانتهاء من التحقيقات وعرضهم على الجهات المختصة، التي ستتولى كشف ملابسات الحادث. وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.