السبب معجون اسنان.. رجل يترك عائلته بدولة أوروبية ويعود بمفرده

وأثار رجل الجدل بعد أن كشف في منشور على حسابه على منصة "إكس" أنه ترك عائلته في عطلة أوروبية بعد أن استخدمت حماته معجون الأسنان الخاص به.وفقًا لمنشور كتبه الرجل الذي يبلغ من العمر 38 عاما أنه ذهب وزوجته لقضاء إجازة بإيطاليا مع ابنتهما البالغة من العمر 5 سنوات ومعهم حماته، ولكنه فوجئ بها تشارك منتجات زوجته "الغالية"، مثل غسول الوجه والشامبو واللوشن.كانت اللحظة التي وصفها الرجل بأنها "القشة الأخيرة" عندما أدرك أن حماته كانت تستخدم معجون الأسنان الخاص به وبزوجته، مما جعله يشعر بالمرض.وأضاف الرجل أن حماته لم تدفع أي من النفقات (الفندق، المرافق، الطعام)، فقط تذاكر الطيران الخاصة بها، وأنه طلب منها بلطف عدة مرات أن تتوقف عن استخدام معجونه أو أشياء زوجته، فاشتعل الخلاف، مما دفعته لتغيير تاريخ تذكرة الطائرة والذهاب مباشرة إلى المنزل بمفرده.وأشار الرجل إلى أن زوجته لديها بطاقة بنكية خاصة بها ويمكنها الدفع لنفسها إما للعودة إلى المنزل أو البقاء في إيطاليا.