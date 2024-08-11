بينهم وزيرة وعراقجي للخارجية.. الرئيس الإيراني يقدم تشكيلته الحكومية

وجاءت التشكيلة الوزارية كما يلي:-وزير التربية والتعليم العالي: علي رضا كاظمي.-وزير الإتصالات وتقنية المعلومات: ستار هاشمي.-وزير الأمن: اسماعيل خطيب.-وزير الاقتصاد والمالية: عبد الناصر همتي.-وزير الخارجية: عباس عراقجي.-وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي: محمد رضا ظفرقندي.-وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي: أحمد ميدري.-وزير الزراعة: غلام رضا نوري.-وزير العدل: أمين حسين رحيمي.-وزير الدفاع: عزيز نصير زادة.-وزيرة الطرق والتنمية الحضرية: فرزانة صادق.-وزير الصناعة والتعدين والتجارة: محمد اتابك.-وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا: حسين سيمايي.-وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي: عباس صالحي.-وزير الداخلية: اسكندر مؤمني.-وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات التقليدية: محمد رضا صالحي أميري.-وزير النفط: محسن باك نجاد.-وزير الطاقة: عباس علي أبادي.-وزير الرياضة والشباب: أحمدي دنيامالي.ومن المقرر أن تتم مراجعة كفاءة الوزراء المقترحين من قبل النواب في اللجان البرلمانية هذا الأسبوع وفي القاعة العامة لمجلس الشورى الإسلامي اعتبارا من الأسبوع المقبل.وقال المتحدث باسم الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الاسلامي حجة الاسلام علي رضا سليمي، إنه اعتبارا من الأسبوع المقبل 17 آب ستتم المناقشة والتحقق من مؤهلات الوزراء المقترحين في جلسة عامة لمجلس الشورى الإسلامي على دفعتين في قاعة البرلمان.ومن المقرر أيضا أن يتم التصويت على الوزراء المقترحين في مجلس الشورى الإسلامي يوم الأربعاء 21 آب لإعطاء الثقة للحكومة الـ14.وفي هذا الصدد، قال نائب الرئيس الإيرانية للشؤون السياسية محمد جعفر قائم بناه، إن الحكومة الجديدة، تضم جميع التيارات السياسية في البلاد؛ مؤكدا أن ديوان الرئاسة وضع الأسس في تنفيذ الخطط والبرامج المحددة على مبدأ نيل رضا الشعب واحترام الكرامة الإنسانية.