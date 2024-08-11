ساعات المشي ونوع الملابس والاطعمة.. إيران تحدد جملة نصائح صحية لزائريها

وقال صادقي بحسبما نقلت عنه وسائل اعلام إيرانية، إن الوقاية من التعرض لأشعة الشمس الشديدة هي إحدى المسائل الأساسية للحفاظ على الصحة خلال زيارة الأربعين، حتى لا يصاب الإنسان بضربة الشمس ومشاكل مثل الصداع وارتفاع درجة الحرارة وارتفاع درجة حرارة الجسم، تباطؤ الجهاز التنفسي.وأشار الى انه إذا كان الإنسان يعاني من هذه الأعراض فليمتنع عن المشي ويذهب إلى أقرب مكان ظليل، وإذا لزم الأمر فليذهب إلى أقرب طبيب في الطريق"، مبينا انه في حالة الإصابة بضربة الشمس، من الأفضل لف غطاء مبلل حول جسم الشخص وإذا كان واعيًا، أعطيه مشروبًا باردًا، وعلى الفئات الضعيفة تناول المشروبات الباردة والمعبأة بشكل منتظم ومستمر قدر الإمكان وتجنب تناول الأطعمة والمشروبات التي لا يتأكدون من صحتها.وشدد أيضا، على انه في هذه الأيام يتم التأكيد على استخدام الملابس الخفيفة والرفيعة، والأحذية المناسبة للمشي، والقبعات، والنظارات الشمسية، والمظلات كظل، بينما من الأفضل استخدام الكريمات الواقية من الشمس في هذا الطقس الحار أيضاً المشي حافي القدمين وبدون أحذية في حرارة الجو الشديدة.وتابع مدير التعليم وتعزيز الصحة بجامعة مشهد للعلوم الطبية، يجب على المرضى الذين يتناولون الأدوية إحضار أدويتهم معهم بكميات كافية حتى يتمكنوا من تناول الأدوية التي يحتاجونها في الوقت المناسب إذا كانوا يواجهون مشكلة ارتفاع ضغط الدم وغيرها.وأكد صادقي، على ضرورة الوقاية من لدغات أي نوع من الحشرات أثناء تفشي حمى الضنك، يجب استخدام الملابس ذات الأكمام الطويلة والناموسيات والمراهم الطاردة للحشرات.وذكر أنه ينصح الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما بتلقي لقاح الحصبة في المدينة الأصلية قبل مغادرة البلاد، وعدم تأجيله إلى نقطة الصفر الحدودية.