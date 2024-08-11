الشيخة حسينة في أول تصريح من الهند: واشنطن كان لها دور في استقالتي

وهذا هو أول تصريح لواجد بعد مغادرتها بنغلاديش وتوجهها إلى الهند، بحسب ما نقلته صحيفة "أكونوميك تايمز" الهندية.وأوضحت أنها "استقالت منعًا لتصاعد العنف في البلاد، وألمحت إلى وجود دور للولايات المتحدة الأمريكية في خسارتها السلطة، وفقًا لوكالة "الأناضول".وقالت: "كان بإمكاني البقاء في السلطة لو سمحت لواشنطن بفرض هيمنتها على خليج البنغال عبر تسليم سيادة جزيرة سانت مارتن لها".وأشارت إلى أنها "لو بقت في البلاد، سيكون هناك مزيد من الموت والدمار، مضيفة: "كانوا يهدفون إلى الاستيلاء على السلطة على جثث الطلبة، لكنني باستقالتي حِلت دون ذلك"، داعية الشعب البنغالي إلى عدم السماح بالانجرار وراء تضليل الأشخاص المتطرفين".يذكر أن محمد يونس، أدى، الخميس، اليمين الدستورية لقيادة حكومة انتقالية مكونة من 17 عضوًا، عقب استقالة واجد، ومغادرتها البلاد، الاثنين الماضي، متجهة إلى الهند على متن مروحية عسكرية، بينما داهم محتجون مقرها الرسمي.والأحد الماضي، ارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات في أنحاء البلاد إلى أكثر من 231 قتيلاً، فيما أصيب مئات آخرون بالرصاص، إثر تجدد الاحتجاجات بعد حظر الحكومة حزب الجماعة الإسلامية المعارض وجناحه الطلابي.واندلعت الاحتجاجات السابقة في بنغلاديش على خلفية إعادة المحكمة العليا، في حزيران الماضي، العمل بنظام المحاصصة الذي يخصص 56% من الوظائف الحكومية لفئات معينة بينها عائلات المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الاستقلال العام 1971، التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان، وتصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30%.وفي 21 تموز المنصرم، أصدرت المحكمة العليا أمرًا إلى الحكومة بتخفيض حصة وظائف الحكومة والمخصصة لفئات معينة بينها عائلات المحاربين القدامى إلى 7%.وخفضت المحكمة العليا حصة المحاربين القدامى إلى 5 %، مع تخصيص 93 % من الوظائف على أساس الكفاءة، فيما سيتم تخصيص 2 % المتبقية لأفراد الأقليات العرقية والنساء والمعوّقين، وفق وكالة أسوشييتد برس.