في لبنان.. غارة "إسرائيلية" تدمر مبنى من 3 طوابق

أدت غارة "إسرائيلية"، مساء الأحد، في جنوب لبنان إلى تدمير مبنى من ثلاثة طوابق.



وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن "غارة إسرائيلية في قضاء صور بجنوب لبنان أدت إلى تدمير مبنى من ثلاثة طوابق". وفي وقت سابق، شن الطيران الحربي "الإسرائيلي" غارات متكررة على قرى وبلدات في جنوب لبنان، فيما أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف ثلاثة مواقع تابعة للجيش "الإسرائيلي" عند الحدود.