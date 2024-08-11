تتضمن ثلاث جولات.. ترامب يعلن عن مكان وزمان مناظراته مع هاريس

السومرية نيوز – دولي

اعلن المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه سيعقد ثلاث جولات من المناظرات المتلفزة مع منافسته الديمقراطية ونائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس خلال الشهر المقبل.

وأوضح ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشال" أنه "من المقرر عقد المناظرات على 3 قنوات تلفزيونية أمريكية مختلفة على النحو التالي:

-ستجرى المناظرة الأولى مع كامالا هاريس لرئاسة الولايات المتحدة على قناة "فوكس نيوز" في 4 ايلول في بث مباشر من مدينة هاريسبرغ بولاية بنسلفانيا.

-أما المناظرة الثانية فستجرى على قناة ABC في الـ10 من ايلول في قاعة الاستقلال في فيلادلفيا، ولاية بنسلفانيا.

-وستقام المناظرة الثالثة في الـ25 من ايلول على قناة NBC في غراند رابيدز بولاية ميشيغان.

ولم يوضح ترامب في منشوره إذا ما كانت هاريس قد أعربت عن استعدادها للمشاركة في جميع جولات المناظرات الثلاث معه.

وسبق أن أعلن البيت الأبيض في وقت سابق أن كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبدت استعدادها للمناظرة مع ترامب.

وأفادت هاريس في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للبيت الأبيض: "حسنا، لقد سألني العديد منكم عن المناظرة.. وسأخبركم أنني مستعدة لها مع دونالد ترامب".

هذا واتهم ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشال" اليوم هاريس بـ"سرقة" أفكاره.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" السبت نقلا عن مصادرها بأن ترامب ينعت هاريس في أحاديثه الخاصة بألفاظ بذيئة.

وقالت هاريس خلال تجمع حاشد في ولاية نيفادا أمس السبت إنها في حال فوزها بالانتخابات ستحقق زيادة في الحد الأدنى للأجور، فضلا عن إلغاء الضرائب على البقشيش. وسبق أن طرح ترامب مثل هذه المبادرة مرارا.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات الرئاسة الأمريكية في 5 تشرين الثاني المقبل.