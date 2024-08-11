بسبب الفيضانات.. ليبيا ترفع درجة الاستعداد القصوى

السومرية نيوز – دولي

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة جميع الوزارات والهيئات المختصة برفع درجة الاستعداد القصوى وتسخير كافة الإمكانيات للانتقال بها إلى بلدية الكفرة جنوب شرق ليبيا.

وأكد الدبيبة على ضرورة تقديم المساعدة العاجلة للمواطنين المتضررين من الأمطار الغزيرة التي تسببت في فيضانات محدثة أضرارا كبيرة في الممتلكات والبنية التحتية بالمدينة. وتأتي هذه التوجيهات في إطار استجابة الحكومة للأزمة وضمان تقديم الدعم الفوري للمتضررين.

