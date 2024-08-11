استقالة مساعد الرئيس الإيراني من منصبه

كشفت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية في إيران، اليوم الأحد، إن محمد جواد ظريف الذي عينه الرئيس مسعود بزشكيان الأسبوع الماضي في منصب مساعده للشؤون الإستراتيجية قدم استقالته من الحكومة.



ونقلت عن مصادرها أن "ظريف وضع استقالته على مكتب الرئيس"، مضيفة "يبدو أنها على خلفية تعرضه لضغوط وانتقادات شديدة؛ بسبب قائمة الوزراء المرشحين الذين قدموا لبزشكيان".

وأضافت الصحيفة "لا ينبغي تجاهل بعض الناشطين الإصلاحيين، من محمد فاضلي إلى سعيد شريعتي وآذر منصوري، في عملية تشكيل الحكومة واختيار الوزراء في الأيام الأخيرة".



وتابعت "رسالة الليلة الماضية من جبهة الإصلاح هي دليل آخر على الادعاء بأن العلاقة بين الإصلاحيين وبزشكيان قد توترت فعلًا".