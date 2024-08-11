قصف يشعل حريقا في محطة زابوروجيا النووية

وكتب باليتسكي عبر قناته على "تلغرام": "اشتعال النيران في أنظمة التبريد بمحطة زابوروجيا للطاقة النووية بعد قصف القوات الأوكرانية لمقاطعة زابوروجيا".وأضاف: "جميع وحدات الطاقة الست لمحطة زابوروجيا النووية في وضع الإغلاق البارد ولا يوجد تهديد بانفجار بخار والإشعاع في الوضع طبيعي".وتابع: "عناصر الطوارئ متواجدون في موقع الحريق بمنشأة أنظمة التبريد في المحطة النووية والوضع تحت السيطرة ولا يترتب عليه عواقب على السكان".وأكدت إدارة المحطة عدم إصابة أي من الموظفين نتيجة للضربة الأوكرانية.