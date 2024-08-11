الهند.. حديث جديد عن الفضاء بعد مهمة "شاندريان- 3"

أثارت مهمة "شاندريان- 3" الناجحة في الفضاء الاهتمام بين العديد من الشركات الناشئة التي تهدف إلى دخول قطاع الفضاء الهندي، وفقًا للعالم السابق في المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء نامبي نارايانان.

ودخلت الهند التاريخ في آب 2023 بعدما هبطت مركبتها الفضائية "شاندريان- 3" بنجاح على القطب الجنوبي لسطح القمر، ويُعتقد احتمال وجود المياه والأكسجين في هذا القطب.

وشدد وزير الصناعة في ولاية تاميل نادو، تي آر بي رجاء، على أهمية الاحتفال بإنجازات المنظمة وعلمائها.

وشارك رجاء ونارايان في إطلاق مسرع تكنولوجيا الفضاء "فانام" الذي أسسه سمير بهارات رام وهاريهاران فيدامورثي، ويهدف هذا المسرّع إلى رعاية الشركات الناشئة في قطاع الفضاء من خلال توفير الخبرة والتمويل الأولي، وذكر رام أنهم يقومون حاليًا بتقييم ست شركات ناشئة لدعمها هذا العام.

وأشار إلى أن اقتصاد الفضاء الهندي، الذي تبلغ قيمته حاليا 13 مليار دولار، من المتوقع أن يصل إلى 44 مليار دولار خلال العقد المقبل.

وأشار نارايانان، خلال "دردشة بجانب النار" في هذا الحدث، إلى أن العديد من الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا الفضاء البالغ عددها 189 شركة في الهند تعمل على مشاريع أنجزتها المنظمة قبل 50 عامًا، وحث هذه الشركات الناشئة على التركيز على الاحتياجات الحالية للتنافس على مستوى العالم.

وأعرب نارايانان عن رغبته في إنشاء وكالة الفضاء الآسيوية للملاحة الجوية على غرار وكالة ناسا في الولايات المتحدة، والتي تضم الدول الآسيوية المهتمة مثل جزر المالديف وميانمار، وأيد الوزير رجاء وجهة نظر نارايانان، مؤكدا على ضرورة الاحتفال بإنجازات المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء وعرضها على مستوى العالم.

وشدد نارايانان على أهمية الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية ووكالات الفضاء مثل المنظمة لتعزيز تعليم تكنولوجيا الفضاء.

واستشهد بتعاون جامعة برينستون مع وكالة ناسا كمثال، واقترح دمج تكنولوجيا الفضاء في المناهج المدرسية وإنشاء مرافق لاستكشاف الفضاء للطلاب لتجربة بيئات فضائية محاكاة.