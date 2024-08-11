أول تعليق للطاقة الذرية بعد حريق محطة زابوروجيا

وجاء في بيان للوكالة الأممية على منصة "إكس"، أن "خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية شهدوا انبعاث دخان أسود كثيف من المنطقة الشمالية لمحطة زابوروجيا بعد سماع دوي انفجارات عدة في المساء".وأضاف البيان "لم يتم الإبلاغ عن تضرر السلامة النووية".وكان الحريق قد اندلع في برج التبريد في محطة زابوروجيا في جنوب أوكرانيا والخاضعة لسيطرة القوات الروسية.وقال حاكم منطقة زابوروجيا المعيّن من موسكو يفغيني باليتسكي "نتيجة القصف على بلدة إنرغودار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، اندلع حريق في نظام تبريد".وأكد كل من باليتسكي والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عدم رصد أي تغيرات في مستوى الإشعاعات في محيط المحطة، بينما اتّهم زيلينسكي القوات الروسية بإشعال الحريق.