"منعهم من جني الأرباح".. ماذا فعلت غوغل بمستخدمي "يوتيوب"

السومرية نيوز – دولي

ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية والإنترنت أن غوغل قررت حجب خدمة AdSense عن المستخدمين الروس، والتي يمكنهم من خلالها الحصول على أرباحهم من الفيديوهات التي ينشرونها عبر "يوتيوب".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المستخدمين في روسيا بدأت تظهر لهم رسالة نشرها فريق Google Payments جاء فيها: "نقوم بإلغاء تنشيط جميع حسابات خدمة AdSense في روسيا. وهذا يعني أنه لن يكون من الممكن جني الأرباح عبر تلك الحسابات. سيتم دفع أرباح شهر تموز في الفترة ما بين 21 و26 آب في حال لم يتم تعليق الحساب واستيفاء مدة الدفع".

وكانت خدمة AdSense التابعة لغوغل قد فرضت من قبل قيودا على المستخدمين الموجودين في روسيا، واعتبارا من آذار 2022 عطّلت عرض الإعلانات في الاتحاد الروسي، وفرضت حظرا على إنشاء حسابات جديدة للمستخدمين الروس، والآن قررت غوغل قطع جميع علاقاتها مع المدونين وصناع المحتوى من روسيا.

وأشارت بعض وسائل الإعلام الروسية الأسبوع الماضي إلى أن "يوتيوب" توقف عن العمل عند المستخدمين الروس الذين يستعملون الحواسب، بغض النظر عن مخدم شبكة الإنترنت المنزلية، وعند محاولة فتح الموقع تظهر للمستخدمين رسالة "خطأ" أو رسائل تطلب منهم التحقق من الاتصال بالإنترنت.