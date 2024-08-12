تهديدات للجن عن طريق الفيديوهات.. "تيكتوكر" يوهم ضحاياه بقدرته على علاج السحر

السومرية نيوز – دولي

أوهم الـ"تيكتوكر" والراقي الشرعي المصري محمد الباشا ضحاياه بقدرته على علاج السحر بعد أن ادعى عبر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثه إلى عالم الجن وقدرته على علاج السحر.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الـ"تيكتوكر" والراقي الشرعي نصب على ضحاياه واستولى على مبالغ مالية منهم مقابل ادعاءاته.

وأشارت إلى أن محمد الباشا تمكن وبطرق "خزعبلية" في جذب المواطنين الذين يلجأون إلى ما يسمى "العلاج الروحاني"، حيث زعم المتهم بأنه يخاطب أرواحا أو أناسا مختفين يتحدث إليهم من خلال الهاتف ويهددهم في حالة عدم الانصياع لأوامره وخروجهم من جسد المريض والتخلص منهم مدعيا أنه من عالم الجن المؤذي، وآخر يطلب منهم المشورة والرأي السديد، حيث ظهر بأحد الفيديوهات يهاتف أحد الأشخاص ويزعم أنه الجن الذي دخل في جسده وهو يقرأ القرآن بطريقة سريعة والآخر يرد عليه بالشتائم والسباب.

ونجح المتهم في جلب المواطنين الذين لديهم هوس بالمشعوذين زاعما قدرته القوية في التعامل مع الجن والتخلص من أي أذى يمس جسد الإنسان أو يضره عن طريق التحدث معه عبر الهاتف ونشر فيديوهات من خلال صفحته ليؤكد لهم مدى قوته.

كما أوهم الراقي الشرعي ضحاياه بأمور كجلب الحبيب وفك المربوط وجلب الرزق والقدرة على السيطرة على الجن وغيرها، واستغل مواقع التواصل الاجتماعي مسرحا لجرائمه.

وأكد المصدر ذاته أن قوات الأمن ألقت القبض على المتهم وبحوزته هاتفه الخاص الذي وثق نشاطه الإجرامي في النصب وادعائه القدرة على علاج السحر.