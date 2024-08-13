بايدن يعلن: اتفاق غزة قد يمنع هجوما إيرانيا على إسرائيل

وقال بايدن للصحفيين خلال سؤاله ما إذا كانت هدنة بين "إسرائيل" وحماس قد تحول دون وقوع الهجوم الإيراني، قال بايدن للصحافيين "هذا ما أتوقعه".وأكد الرئيس الأمريكي أنه "لن يستسلم" في وقت "تتكثف" المفاوضات لتحقيق هذا الهدف.ودعت الولايات المتحدة ومصر وقطر الأطراف إلى استئناف المحادثات يوم الخميس، ووعدت بتقديم مقترحاتها الخاصة لسد الفجوات المتبقية إذا لزم الأمر.وقالت الولايات المتحدة إن "إسرائيل" رحبت بالدعوة، في حين لم يؤكد مسؤولو حماس بعد ما إذا كانوا سيشاركون.