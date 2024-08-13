سوريا.. استهداف قاعدة أمريكية في دير الزور

وقالت وسائل إعلام رسمية سورية، إن "هجوما صاروخيا استهدف قاعدة جوية أميركية في حقل كونيكو للغاز بمحافظة دير الزور شرقي سوريا".

يذكر أن منطقة الشرق الأوسط، تواجه خطر اتساع دائرة الصراع بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، واغتيال القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ل‍‍بيروت قبل أيام.