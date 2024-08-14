وكتب رجل الأعمال في موقع X: "هل استمعتم للمحادثة بالأساس؟ إن الغارديان مجرد قمامة.. إن ظفري الصغير يعرف أكثر عن قضايا المناخ من جميع موظفي الغارديان".وكانت الصحيفة قد نشرت في اليوم السابق مادة مع خبراء، وصفت في عنوانها المناقشات بين ماسك وترامب حول المناخ بأنها "الأغبى" في التاريخ.وفي رأيهم أدلى رجل الأعمال والرئيس الأمريكي السابق بتصريحات قالوا إنها "بعيدة عن الحقائق". وكان ذلك رد الصحيفة على دعوة ماسك إلى عدم تشويه سمعة صناعة النفط والغاز، لأن ذلك هو قوة دافعة رئيسية للتلوث ومسببة للاحتباس الحراري. في الوقت نفسه، قال المحاور خلال الحوار إنه "إذا توقفنا عن استخدام النفط والغاز الآن، فسنموت جميعا جوعا وسينهار الاقتصاد". كما كان أحد أسباب الهجوم من الصحيفة عبارة "لا يزال لدينا الكثير من الوقت... لسنا بحاجة إلى التسرع"، والتي يزعم أنها كشفت عن ماسك كعارض للحرب ضد زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.