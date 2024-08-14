أصيب ستة اشخاص، مساء الأربعاء، بـ"استهداف إسرائيلي" لسيارة جنوبي لبنان.

وبحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، فإن "مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في ساحة مرجعيون جنوبي لبنان".

وأضاف أن "هناك أنباء عن إصابة 6 أشخاص من جراء الاستهداف الإسرائيلي".

وتواجه منطقة الشرق الأوسط، خطر اتساع دائرة الصراع بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، واغتيال القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ل‍‍بيروت قبل أيام.