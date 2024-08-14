الصحة العالمية تعلن حالة الطوارئ بسبب جدري القرود

يأتي ذلك عقب امتداد تفشي الوباء الفيروسي من جمهورية الكونجو الديمقراطية إلى دول مجاورة.ويمكن لجدري القرود الانتقال عبر المخالطة. وقد يؤدي المرض إلى الوفاة في حالات نادرة، لكن أعراضه عادة ما تكون معتدلة.ويسبب المرض أعراضا أشبه بأعراض الإنفلونزا وبثورا مليئة بالقيح في الجسد.وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحفي: "اليوم، اجتمعت لجنة الطوارئ وأبلغتني بأنه من وجهة نظرها، يشكّل الوضع طارئة صحية عالمية تثير القلق دوليا. وقبلت هذه النصيحة".