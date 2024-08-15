اجتماع عراقي تركي "مرتقب" في أنقرة اليوم.. هذه الملفات المطروحة

جاء ذلك بحسب ما ذكرته المصادر عقب إحاطة قدمها مستشار العلاقات العامة والإعلام في الوزارة زكي آق تورك، الخميس.وقالت المصادر: "وفي هذا الإطار، ينعقد اليوم في أنقرة الاجتماع الرابع للآلية الأمنية رفيعة المستوى بين البلدين، والذي كان آخرها في العاصمة العراقية بغداد"، بحسب الأناضول.وشددت أن الاجتماع سيبحث مكافحة الإرهاب وأمن الحدود ومجالات التعاون المشتركة والعلاقات العسكرية والتطورات الأخيرة في المنطقة.وأشارت إلى أن البلدين اتفقا في مايو/ أيار عام 2019 خلال لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي آنذاك عادل عبد المهدي على تعزيز أسس التعاون العسكري والأمني بين البلدين.وأضافت: "وفي هذا السياق، تم الاتفاق على بدء المفاوضات من قبل وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات للبلدين، وعقد الاجتماع الأول بهذه الصيغة في 2019".وأردفت: "عقد الاجتماع الثاني للآلية الأمنية رفيعة المستوى في 19 ديسمبر/ كانون الأول عام 2023 بالعاصمة أنقرة برئاسة وزيرا خارجية البلدين، حيث خرج الاجتماع باعتبار العراق لتنظيم "بي كي كي"، تهديداً مشتركًا وذلك لأول مرة بشكل مكتوب".وكانت مصادر دبلوماسية تركية أوضحت للأناضول أن الاجتماع الرابع للآلية الأمنية التركية - العراقية رفيعة المستوى سيعقد في أنقرة اليوم الخميس.كما سيعقد الاجتماع الأول لمجموعة التخطيط المشتركة التركية – العراقية، برئاسة فيدان وفؤاد حسين.