نجم الفراعنة الى الجنايات العامة بتهمة تعاطي المخدرات والقتل الخطأ

وأعلنت النيابة أن "لاعب الزمالك الشهير بـ"فتوح" متهم بالقتل الخطأ للمجني عليه أحمد السيد، أثناء قيادته سيارة تحت تأثير المخدر".كما أكدت النيابة العامة أن "تقرير مصلحة الطب الشرعي أثبت احتواء العينة المأخوذة من اللاعب على المادة المخدرة "الحشيش"، مضيفة أن "الطبيب الشرعي أكد تعاطي اللاعب لجوهر الحشيش المخدر".وكان لاعب كرة الزمالك ومنتخب مصر قد قتل شابا دهسا بسيارته.وتلقت الأجهزة الأمنية المصرية بلاغا بوقوع حادث سير على الطريق السريع بالساحل الشمالي وتوقف حركة المرور، وبالفحص تبين أن المتسبب في الحادث هو لاعب الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح.وكشفت التحريات أن اللاعب كان يسير بسيارته بالطريق السريع وبرفقته صديقه حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر محمد صبحي، وفجأة اختلت عجلة القيادة في يده وفقد القدرة على السيطرة على السيارة لتنحرف يمينا ويسارا وتدهس شابا يدعى أحمد السيد تصادف مروره على جانب الطريق.وألقت السلطات القبض على اللاعب وتحفظت على سيارته، كما نقلت جثة المتوفى لمستشفى العلمين.