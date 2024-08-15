البيت الابيض عن مفاوضات هدنة غزة: "بداية مشجعة"

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن "اليوم هو بداية مشجّعة"، مشيرًا إلى أن المباحثات انطلقت في وقت سابق في العاصمة القطرية بمشاركة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" وليام بيرنز.وبدأت في الدوحة في وقت سابق من اليوم جولة محادثات جديدة تهدف إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، وتغيبت حماس عن المفاوضات، على حين حضرها مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك عن الجانب الأمريكي.وعن إسرائيل، حضر رئيسا جهازي الموساد وشين بيت دافيد برنيع ورونين بار، إضافة إلى مسؤول ملف الرهائن والمفقودين بالجيش الإسرائيلي نيتسان ألون والمستشار السياسي عوفير فالك، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.