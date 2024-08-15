رصد أول إصابة بسلالة جدري القردة خارج إفريقيا

رصدت السويد، اليوم الخميس، أول إصابة بالسلالة الجديدة من جدري القردة.

وهذه الإصابة هي أول إصابة خارج إفريقيا، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وأعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن تفشي مرض "جدري القردة" في إفريقيا يشكل حالة طوارئ وبائية للصحة العامة وتثير قلقا دوليا.

جدير بالذكر أن فيروس "M Pox" المعروف سابقا باسم "جدري القردة"، ينتشر من خلال الاتصال اللصيق، وبشكل رئيسي من خلال التعرض المباشر للطفح الجلدي، أو الملابس الملوثة أو البياضات، أو من خلال رذاذ الجهاز التنفسي للمصاب، وعادة تؤدي عدوى جدري القرود إلى ظهور طفح جلدي مؤلم، وتكوين حويصلات على سطح راحة اليد.