تحطم قاذفة قنابل استراتيجية روسية في سيبيريا

ونقلت صحيفة "إزفيستيا" الروسية، نقلا عن وزارة الدفاع الروسية، أن أفراد طاقم الطائرة قفزوا منها بنجاح.وسبق أن تحطمت قاذفة أخرى من الطراز نفسه، وقتل 3 عسكريين روس في آذار 2021، قرب مدينة كالوغا، بالجزء الأوروبي من روسيا، خلال جولة تدريبية بالطائرة.وتنتمي طائرة توبوليف "تي يو-22 أم"، إلى عائلة القاذفات السوفييتية سابقا والروسية لاحقا.كما تتميز بقدرتها على ضرب الأهداف البرية والبحرية بصواريخ وقنابل تفوق سرعة الصوت في أي وقت من النهار أو الليل وتحت أي ظروف جوية، كما يمكنها أيضًا حمل أسلحة نووية.وتعد تلك الطائرة إحدى قاذفات القنابل الأساسية في القوات الجوية الروسية، وقد حلقت في السماء لأول مرة في عام 1977.