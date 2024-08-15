البنتاغون تحذر: إذا تعرضت إسرائيل للهجوم سندافع عنها

وقالت البنتاغون في بيان، "نعمل على تعزيز وجودنا الأمني في حال احتجنا إلى الدفاع عن إسرائيل".

وأضافت "قمنا بزيادة وتعزيز وجودنا العسكري في الشرق الأوسط من أجل توجيه رسالة ردع"، مشددة "إذا تعرضت إسرائيل للهجوم سنقوم بالدفاع عنها.

وتواجه منطقة الشرق الأوسط، خطر اتساع دائرة الصراع بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، واغتيال القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ل‍‍بيروت قبل أيام.