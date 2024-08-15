ترامب يتوعد: سأعيد المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم

وعد المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب، الخميس، بإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم في حال انتخب رئيسا للبلاد.

وذكر ترامب، خلال مؤتمر صحفي في نيوجيرسي: سأعيد المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم"، موضحا أن "هاريس سمحت لعشرين مليون مهاجر غير شرعي من دخول بلدنا وأعطت فرص عمل لثلاثة ملايين مهاجر غير شرعي".

وأضاف أن "الملايين من الناس في الولايات المتحدة يعانون من الفقر، وهاريس دمرت كاليفورنيا عندما كانت مدعية عامة"، مشيرا الى أن "بعض المراقبين يعتقدون أن أسواق المال ستنهار في حال عدم فوزي في الانتخابات".

ولفت ترامب الى أن "سياسات بايدن وهاريس جعلت من الولايات المتحدة دولة فاشلة"، معتبرا أن "الحرب في أوكرانيا لم تكن تحدث لو كنت رئيسا".

وتابع أن "هاريس سيئة بشكل لا يوصف مع بعض حلفائنا العظماء، واليسار المتطرف الممثل بهاريس يريد السيطرة على كل شيء في الولايات المتحدة"، مشددا بالقول "هاريس هي المسؤولة عن التضخم في البلاد".