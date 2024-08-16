بقوة 4.8 درجة.. هزة أرضية تضرب الحدود الأردنية السورية

وقال المركز أن "مركز الهزة الارضية كان على عمق 10 كيلومترات".وقبل أيام ضربت هزة أرضية بقوة 5.5 درجات وسط سوريا وشعر بها سكان مناطق عدة في لبنان، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي في البلدين.وفي السادس من شباط 2023، أسفر زلزال بقوة 7.8 درجات ضرب تركيا وسوريا قبيل الفجر عن نحو 60 ألف قتيل.