تعليمات إيرانية للزائرين في حال فقدوا جوازات السفر في العراق

وقال نوديهي بحسبما نقل موقع جهان نيوز، إن "الأشخاص الذين فقدوا جوازات سفرهم يمكنهم التوجه إلى السفارات الإيرانية في العراق"، مبينا انه "في المدن الأربع كربلاء والنجف وسامراء والكاظمية، يتمركز زملاء شرطة الهجرة والجوازات في سفارات جمهورية إيران الإسلامية، وهم متمركزون على مدار الساعة وعلى استعداد لتقديم الخدمات".وأشار الى انه "نحن نقدم الخدمات في هذه المدن الأربع للزائرين الذين يحتفظون بأي شكل من الأشكال بوثائق السفر وجوازات السفر أو غيرها من القضايا المتعلقة بمهام شرطة الهجرة والجوازات".