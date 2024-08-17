عشرات الصواريخ تنطلق من جنوب لبنان باتجاه "إسرائيل"

وذكرت إن صفارات الإنذار تدوي في صفد وعدد من المدن والبلدات في الجليل الأعلى.من جهتها، قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن هجوما صاروخيا مكثفا من لبنان استهدف الجليل الأعلى، مشيرة لرصد إطلاق عشرات الصواريخ.وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تأهب كبير على الحدود الشمالية بعد الهجوم الإسرائيلي على النبطية جنوبي لبنان في وقت سابق، وعن طلب وجه لسكان الجليل الأعلى البقاء بالقرب من الملاجئ والمناطق المحمية.وفي وقت سابق، قُتل 10 أشخاص على الأقل -بينهم طفلان- وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على وادي الكفور بقضاء النبطية جنوبي لبنان فجر اليوم السبت حسب وزارة الصحة اللبنانية.وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن جميع القتلى مواطنون سوريون، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن العدد النهائي بعد إجراء فحص الحمض النووي لتحديد هوياتهم.من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن طائراته "هاجمت خلال ساعات الليلة الماضية مستودع أسلحة لحزب الله في منطقة النبطية".ويستمر التصعيد عبر الحدود في ظل ترقب إسرائيلي لهجوم من إيران وحزب الله ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية خلال زيارته لطهران والقائد العسكري بحزب الله فؤاد شكر في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.