هزة أرضية تضرب مدينة عربية

ضربت اليوم السبت، ولاية بجاية الجزائرية هزة أرضية بقوة 3.5 درجات على مقياس ريختر.

وأفاد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية بتسجيل هزة أرضية اليوم السبت، بولاية بجاية قرابة الساعة 15:33 بالتوقيت المحلي.



ووفقا للمركز بلغت شدة الهزة 3.5 درجات على مقياس ريختر، وحدد مركزها بـ6 كم جنوب شرق ملبو بولاية بجاية.