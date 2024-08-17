زلزال عنيف يضرب شرق روسيا

ضرب زلزال بلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل الشرقي لمنطقة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا.

وذكر المركز الوطني للأرصاد، أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة له، رصدت زلزال بقوة 6.9 درجة في شرق سواحل روسيا.

وكان زلزال آخر أقل قوة 4.4 درجة ضرب منذ شهر جزر الكوريل الجنوبية في الشرق الأقصى الروسي، لم يسفر عن أية أضرار مادية أو بشرية، ولم تصدر تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".