الخزانة الامريكية: إيران لم يعد لديها نفط على متن السفن وتدفقاتها النقدية أصبحت سلبية

ونقلت شبكة نيوز عن بيسنت قوله إن " انتقلت، بعد حملة الضغط الأقصى على ، إلى مرحلة جديدة تهدف إلى عزلها بشكل كامل وقطع صلاتها بالعالم الخارجي".وأضاف أن " ستواصل الضغط على من خلال مصادرة العملات المشفرة وتشديد الحصار البحري، في إطار الإجراءات الرامية إلى زيادة الضغوط الاقتصادية عليها".وفي ما يتعلق بالتحركات العسكرية الإيرانية، أشار بيسنت إلى أن "إيران تطلق طائرات مسيرة كل ليلة، لكنه زعم أنها فقدت قدراتها على الرصد، وأن بعض مسيراتها تصيب سفناً".وتأتي هذه التصريحات في سياق التصعيد في المواقف الأمريكية تجاه إيران، مع استمرار التركيز على الإجراءات الاقتصادية والبحرية التي تقول واشنطن إنها تستهدف تضييق الخناق على طهران.