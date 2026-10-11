"سنتكوم" تعلن تعطيل سفينة شحن حاولت خرق الحصار على إيران

وذكرت القيادة في بيان، أن طائرة مقاتلة أميركية استهدفت، في 10 تشرين الأول الجاري، مؤخرة السفينة «أوشن موليكا»، المعروفة أيضاً باسم «أريكا صن»، والتي ترفع علم ، بذخيرة دقيقة التوجيه.وأضافت أن الاستهداف أدى إلى تعطيل نظام الدفع في السفينة بالكامل، من دون تسجيل إصابات بين أفراد طاقمها، مشيرة إلى أن السفينة غادرت ميناءً إيرانياً قبل محاولتها عبور المياه الإقليمية.ولفتت سنتكوم إلى أن عمليات تطبيق الحصار خلال الأشهر الثلاثة الماضية أسفرت عن تعطيل أربع سفن تجارية وإجبار 135 سفينة أخرى على تغيير مسارها والعودة، فضلاً عن تدمير 10 ناقلات مرتبطة بشبكة سرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، وفقاً للبيان.