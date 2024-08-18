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تقارير إسرائيلية تتحدث عن رصد مسيرة "محتملة" لحزب الله قرب منزل نتنياهو

دوليات

2024-08-18 | 05:29
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تقارير إسرائيلية تتحدث عن رصد مسيرة &quot;محتملة&quot; لحزب الله قرب منزل نتنياهو
1,317 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

تحدثت صحيفة "إسرائيل اليوم" عما سمتها مخاوف من أن يكون حزب الله اللبناني صوّر بطائرة استطلاع مسيّرة منزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في بلدة قيساريا (القيصرية) شمال تل أبيب.

ونقلت الصحيفة عن الجيش الإسرائيلي قوله إن رصد المسيّرة قرب قيساريا على الأرجح إنذار كاذب، من دون أن يستبعد فرضية إطلاق حزب الله مسيرة صغيرة لتصوير المنزل.

وأضاف الجيش أن منظومات الرادار تعطي تنبيهات أحيانا بسبب تحليق أسراب الطيور.

وأشارت الصحيفة إلى أن سفينة صواريخ إسرائيلية كانت متمركزة قبالة قيساريا أبلغت الجمعة الماضي عن مسيّرة يشتبه بأنها كانت تحلّق في أجواء المنطقة.

وكشفت الصحيفة عن أن رادارا رصد المسيّرة، وأن طائرات مقاتلة أُرسلت إلى المنطقة، لكنها لم تتمكن من تحديد موقع المسيرة.
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تقارير إسرائيلية

رصد مسيرة "محتملة" لحزب الله

قرب منزل نتنياهو

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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

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