إدارة بايدن: محادثات الهدنة بشأن غزة وصلت لنقطة تحول

وقال المسؤول بحسب "رويترز"، إن "المحادثات للتوصل إلى اتفاق هدنة وإعادة الرهائن من غزة وصلت الآن إلى نقطة تحول".

وأضاف أن "بلينكن سيؤكد لجميع الأطراف أهمية إتمام هذه الصفقة".

وسبق أن أكد بايدن، يوم الجمعة الماضي، إن الأطراف المشاركة في مفاوضات غزة أصبحت أقرب للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع.

وأعلنت الولايات المتحدة وقطر ومصر، الجمعة، تقديم مقترح جديد خلال محادثات الدوحة التي استمرت يومين "يقلّص الفجوات" بين "إسرائيل" وحركة حماس التي أعلنت رفضه.