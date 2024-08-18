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واشنطن تعلن تدمير "مسيّرة" تابعة للحوثيين
دوليات
2024-08-18 | 17:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
355 مشاهدة
أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، عن تدمير طائرة "مسيّرة" تابعة للحوثيين في اليمن.
وقالت القيادة في بيان، إنها "دمرت خلال الـ24 ساعة طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في منطقة خاضعة لسيطرتهم باليمن".
وينفذ الحوثيون في اليمن منذ تشرين الثاني 2023، هجمات في البحر الأحمر على "سفن إسرائيلية أو متوجهة إلى إسرائيل"، دعماً لغزة ونصرة للشعب الفلسطيني.
ورداً على ذلك شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت طائرات ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ الجيش الأمريكي بين الحين والآخر، مهمات بشكل منفصل عن أي تحالف بحري بالمنطقة.
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