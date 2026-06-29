تهديدات بالقتل لمدرب كوريا الجنوبية بعد الخروج من مونديال 2026

وذكرت وسائل إعلام محلية أن التهديد نُشر عبر الإنترنت من شخص ادعى أنه ، فيما باشرت السلطات تعقب هويته، وسط موجة غضب جماهيري وانتقادات واسعة دفعت المدرب إلى تقديم استقالته بعد الإخفاق في البطولة.وأثار تعيين هونج آنذاك شكوكًا عامة حول شفافية عملية التوظيف في لكرة القدم، خاصة أن عودته جاءت بعد فترة صعبة قضاها في المنصب، اتسمت بالتنافسات الداخلية والنتائج السيئة.