هل صفعت بريجيت ماكرون مرة أخرى؟

ورجح أن يكون سبب ذلك تعرضه لصفعة من زوجته بريجيت.ونشر فيليبو تعليقا ساخرا على منصة "إكس"، قائلا: " يعود لنظاراته الشمسية! هل هي صفعة أخرى من بريجيت أم مجرد جرأة متزايدة؟".كما أشار فيليبو أيضا إلى أن الشركة المصنعة للنظارات التي ارتداها الرئيس الفرنسي في يناير الماضي قد أعلنت إفلاسها.وكان ماكرون قد ظهر سابقا وهو يرتدي نظارات شمسية خلال كلمته في مطلع العام الجاري، مبررا ذلك بضرورة ارتدائها لفترة مؤقتة بسبب انفجار وعاء دموي في عينه، مما أثار موجة عارمة من السخرية والتهكم عليه، وصل صداها للبيت الأبيض، حيث قال الرئيس الأمريكي خلال حديثه في في يناير من السنة الجارية: " . لقد شاهدته يوم أمس بتلك النظارات الشمسية الجميلة.ما الذي حدث بحق الجحيم؟ شاهدته وهو يحاول التصرف كشخص قوي نوعا ما".