هل الغناء حرام؟

السومرية نيوز – دولي

اعلن أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أحمد كريمة، إن الغناء حسنه حسن، وقبيحه قبيح كما قال سيدنا محمد (ص).

وقال كريمة خلال مداخلة مع برنامج متلفز "لم يرد نص قطعي سواء آية قرآنية أو حديث متواتر بتحريم الغناء على إطلاقه".

وأوضح أن "الغناء الهادف لا حرمة فيه ولا يوجد دليل على تحريمه، في حين أن الغناء المبتذل لا شك في تحريمه".

وأشار إلى أن "هناك نصوصًا نبوية بها أشعار، كما أن هناك أبيات شعرية تثير الحماسة، وأخرى في حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا حُرمة فيه".