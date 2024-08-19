إحصائية صادمة عن ملايين الأطفال بالشرق الأوسط يعانون سوء التغذية

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Celebrity
من
02:30 PM
الى
03:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
واشنطن تكشف: نقود حملة لمنع توسع الصراع في المنطقة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-497476-638596770080440661.jpg
إحصائية صادمة عن ملايين الأطفال بالشرق الأوسط يعانون سوء التغذية
دوليات
2024-08-19 | 11:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
500 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم الاثنين، أن ما لا يقل عن 77 مليون طفل ويافع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعانون شكلاً من أشكال سوء التغذية بسبب الأزمات، مؤكدةً أنها "إحصائية صادمة".
وقالت المنظمة في بيان لها إن "ما لا يقل عن 77 مليون طفل - أو 1 من كل 3 - في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعانون من شكل من أشكال سوء التغذية".
وأضافت أن "55 مليون طفل في المنطقة يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، مع ارتفاع هذه الأشكال من سوء التغذية بين الأطفال في سن المدرسة في جميع البلدان العشرين في المنطقة".
كذلك، يعاني "واحد من كل ثلاثة أطفال ويافعين في سن المدرسة من زيادة الوزن والسمنة"، بينما "يعاني 24 مليون طفل آخرين من نقص التغذية، بما في ذلك التقزم والهزال والنحافة".
وأشارت إلى أنه رغم التقدم في الحد من انتشار التقزم (انخفاض الطول) في العقدين الماضيين "لا تزال المشكلة قائمة على نطاق واسع، مما يؤثر على 10 ملايين طفل دون سن 5 سنوات في المنطقة".
واعتبرت أن سوء التغذية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "يشكل تحدياً كبيراً فهو يحدث في ظل خلفية معقدة من الأزمات المستمرة وعدم الاستقرار السياسي والصدمات المناخية وارتفاع أسعار المواد الغذائية".
ورأت المنظمة أنه "من الأزمات الناجمة عن الأزمات مثل الجوع وهزال الأطفال في السودان واليمن، إلى الأعباء المزدوجة المتمثلة في تقزم الأطفال وزيادة الوزن في مصر أو ليبيا، فإن كل سياق فريد يتطلب استجابة مخصصة تركز على أشكال سوء التغذية في هذا السياق بالتحديد والأسباب الكامنة وراءها".
وقالت المديرة الإقليمية ليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أديل خضر إن "ثلث الأطفال الصغار فقط يتلقون الأطعمة المغذية التي يحتاجون إليها للنمو والتطور والازدهار".
وأكدت أن "هذه إحصائية صادمة في عام 2024 وتخاطر بأن تصبح أسوأ مع استمرار النزاعات والأزمات والتحديات الأخرى في منطقتنا".
وحضت يونيسف الحكومات في المنطقة على "إعطاء الأولوية للتغذية في خططها وسياساتها وميزانياتها التنموية الوطنية".
وقالت وكالات تابعة للأمم المتحدة الشهر الماضي إن الصراعات والاضطرابات الاقتصادية والمناخ أعاقت الجهود المبذولة للحد من الجوع العام الماضي، ما أثّر على نحو 9% من سكان العالم.
وقدّرت في تقرير أن نحو 733 مليون شخص قد واجهوا الجوع في 2023، وهو المستوى الذي ظل ثابتاً لمدة ثلاث سنوات بعد ارتفاع حاد في أعقاب جائحة كوفيد-19.
وأصاب انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد الذي يجبر الناس على تخطي بعض الوجبات في بعض الأحيان، 2.33 مليار شخص في العام الماضي، أي ما يقرب من 29% من سكان العالم.
المحرر:
سعد أحمد
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
فاجعة في حي الخضراء ببغداد.. سقوط ام واطفالها بعجلة من أعلى "الجسر المتهالك" (صور)
03:01 | 2024-08-04
مصرع امرأة واطفالها الـ 3 بحريق داخل منزلهم في بغداد
11:52 | 2024-08-03
بينهم نساء واطفال.. اعتقال 47 متسولاً ومخالفاً لشروط الإقامة في بغداد
13:04 | 2024-07-21
مأساة ظاهرة عمالة الاطفال في العراق... من يحميهم؟
06:50 | 2024-07-17
يونيسف
اطفال
سوء التغذية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
التعويض السبت.. التعليم تقرر تأجيل بدء العام الدراسي 2024 - 2025
محليات
35.57%
08:25 | 2024-08-19
التعويض السبت.. التعليم تقرر تأجيل بدء العام الدراسي 2024 - 2025
08:25 | 2024-08-19
اعتقال أحد أكبر "قيادات التعذيب" في النظام السابق.. من هو "دراكولا البعث"؟
أمن
23.24%
05:56 | 2024-08-18
اعتقال أحد أكبر "قيادات التعذيب" في النظام السابق.. من هو "دراكولا البعث"؟
05:56 | 2024-08-18
طقس العراق: حرارة مرهقة و"هجمة قوية" للرطوبة بدءًا من اليوم.. ومكافأة في ختام آب
أخبار الطقس
22.42%
01:23 | 2024-08-18
طقس العراق: حرارة مرهقة و"هجمة قوية" للرطوبة بدءًا من اليوم.. ومكافأة في ختام آب
01:23 | 2024-08-18
"ذهبية ونسائية وغيرها".. 4 أقسام داخل مترو بغداد وأول رحلة بعد 48 شهرًا
محليات
18.77%
02:48 | 2024-08-18
"ذهبية ونسائية وغيرها".. 4 أقسام داخل مترو بغداد وأول رحلة بعد 48 شهرًا
02:48 | 2024-08-18
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
19-08-2024 | 2024
13:30 | 2024-08-19
العراق في دقيقة
19-08-2024 | 2024
13:30 | 2024-08-19
Morning Live
الرسم .. واعتباره من اصعب المواهب على الاطلاق - حلقة ٩٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-19
Morning Live
الرسم .. واعتباره من اصعب المواهب على الاطلاق - حلقة ٩٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-19
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - الحلقة ٩١ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-19
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - الحلقة ٩١ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-19
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 19-8-2024 | 2024
09:28 | 2024-08-19
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 19-8-2024 | 2024
09:28 | 2024-08-19
طل الصباح
مقولة عجبتني 19-8-2024 | 2024
00:30 | 2024-08-19
طل الصباح
مقولة عجبتني 19-8-2024 | 2024
00:30 | 2024-08-19
بالمختزل
البرلمان.. ازمة رئاسة وعقدة مكون! - الحلقة ١٢ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-18
بالمختزل
البرلمان.. ازمة رئاسة وعقدة مكون! - الحلقة ١٢ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-18
خط أحمر
بسبب ماعز... صديق يقتل صديقه بعدة طعنات ويلوذ بالفرار - الحلقة ١٦ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-18
خط أحمر
بسبب ماعز... صديق يقتل صديقه بعدة طعنات ويلوذ بالفرار - الحلقة ١٦ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-18
جات بالليل
30 ثانية 18-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-18
جات بالليل
30 ثانية 18-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-18
كان يا مكان
اذا أراد الله بعبد خيرًا ألهمه دعاءه - الحلقة ٤١ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-17
كان يا مكان
اذا أراد الله بعبد خيرًا ألهمه دعاءه - الحلقة ٤١ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-17
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
19-08-2024 | 2024
13:30 | 2024-08-19
العراق في دقيقة
19-08-2024 | 2024
13:30 | 2024-08-19
Morning Live
الرسم .. واعتباره من اصعب المواهب على الاطلاق - حلقة ٩٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-19
Morning Live
الرسم .. واعتباره من اصعب المواهب على الاطلاق - حلقة ٩٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-19
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - الحلقة ٩١ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-19
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - الحلقة ٩١ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-19
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 19-8-2024 | 2024
09:28 | 2024-08-19
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 19-8-2024 | 2024
09:28 | 2024-08-19
طل الصباح
مقولة عجبتني 19-8-2024 | 2024
00:30 | 2024-08-19
طل الصباح
مقولة عجبتني 19-8-2024 | 2024
00:30 | 2024-08-19
بالمختزل
البرلمان.. ازمة رئاسة وعقدة مكون! - الحلقة ١٢ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-18
بالمختزل
البرلمان.. ازمة رئاسة وعقدة مكون! - الحلقة ١٢ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-18
خط أحمر
بسبب ماعز... صديق يقتل صديقه بعدة طعنات ويلوذ بالفرار - الحلقة ١٦ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-18
خط أحمر
بسبب ماعز... صديق يقتل صديقه بعدة طعنات ويلوذ بالفرار - الحلقة ١٦ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-18
جات بالليل
30 ثانية 18-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-18
جات بالليل
30 ثانية 18-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-18
كان يا مكان
اذا أراد الله بعبد خيرًا ألهمه دعاءه - الحلقة ٤١ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-17
كان يا مكان
اذا أراد الله بعبد خيرًا ألهمه دعاءه - الحلقة ٤١ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-17
اخترنا لك
واشنطن تكشف: نقود حملة لمنع توسع الصراع في المنطقة
13:31 | 2024-08-19
دام 3 ساعات.. الكشف عن تفاصيل اجتماع نتنياهو وبلينكن
12:54 | 2024-08-19
انطلاق "موسم الخطوبة" في المغرب.. اليكم تفاصيله
12:35 | 2024-08-19
القبض على شخص طبع 11 مليون يورو مزورة
11:28 | 2024-08-19
هل الغناء حرام؟
10:49 | 2024-08-19
دماء فلسطينية على قميص كريستيانو رونالدو.. ما القصة؟
10:13 | 2024-08-19
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كم تتوقعون سيكون عدد زوار الأربعين هذا العام 2024؟
22 مليون
22 مليون
24 مليون
24 مليون
26 مليون
26 مليون
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق تحرير
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.