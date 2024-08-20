في وضع لا انساني.. رجل يتحول لطاولة طعام

السومرية نيوز – دولي

انتشر فيديو عبر وسائل التواصل يظهر رجلا إفريقيا في وضع لا إنساني، ولاقى استهجانا واسعا.

ونشر المقطع حساب African Hub على منصة "إكس"، وتداولته مواقع وحسابات عدة، حيث يظهر رجل وامرأة يجلسان لتناول الطعام على طاولة في شارع قيل إنه في العاصمة البريطانية لندن، فيما يقبع أسفل مفرش الطاولة رجل إفريقي على أربع، ليتضح أنه الطاولة ذاتها في المشهد، فيما يتناول الثنائي طعامها فوق ظهره ويتحدثان.

ويسمع صوت في الخلفية لشخص يقوم بالتصوير بهاتفه على ما يبدو فيما يقول "لن تصدقوا المشهد، هذان شخصان أبيضان، لكن أسفل، لكن أسفل هناك، لن تصدقوا ماذا يوجد"، فيما يقول رجل آخر: "يا إلهي أمر لا يصدق".

وبالفعل لم يصدق البعض أن المشهد حقيقي، وقالوا إنه تمثيل من نوع ما، غير أن كثيرين اعتبروا أن المشهد صادم ومثير للعنصرية، وقال آخرون إنه حتى لو لم يكن تصرفا حقيقيا من الثنائي فهو أمير غير مقبول.

وقال آخر: "العبودية تكون بدون رضى الإنسان، لكن لو خلينا نقول انو برضى تام من قبل صاحب البشرة السوداء وبمقابل مادي هذا ما يعتبر عبودية، هذا يتعبر ترويج للعبودية. المفروض يكون في قانون يمنع هذا الشئ تمامًا سواء بمقابل أو بدون مقابل".

وقالت آخرى: "ماذا؟؟؟؟؟؟؟ هذا خطأ كبير من نواح كثيرة. كنت سأقترب وأقلب الطاولة وأقول بعض الكلمات غير اللطيفة. أنا لا أفهم هذا على الإطلاق وهو أمر مسيء".