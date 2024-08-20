قتل 40 امرأة.. هروب سفاح من مركز للشرطة

السومرية نيوز – دولي

أفادت صحيفة Citizen Digital بهروب سفاح اغتصب وقتل أكثر من 40 امرأة من مركز للشرطة في العاصمة الكينية نيروبي.

وكتبت الصحيفة: "هرب كولينز جومايسي هالوش وهو المشتبه به الرئيسي في قتل 42 امرأة على الأقل وتم ترك جثتهن في منطقة كوير، من مركز "غيغيري" للشرطة في نيروبي".

وأضاف أنه إلى جانبه هرب من مركز الشرطة 12 مواطنا إريتريا محتجزين بتهمة الهجرة غير الشرعية.

وفي وقت سابق أفادت الصحيفة بالعثور على جثث عدة نساء ملفوفة في أكياس قمامة في مكب النفايات في حي كوير الفقير بالعاصمة الكينية. واضطر رجال الشرطة في مكان الحادث لإطلاق النار في الهواء للسيطرة على الحشد الغاضب الذي يطالب بتوضيحات بشأن الجريمة.