قائمة محدثة.. شركات الطيران التي علقت رحلاتها إلى الشرق الأوسط

وفيما يلي بعض شركات الطيران التي أدخلت تعديلات على خدماتها من المنطقة وإليها:*شركة طيران ايجينألغت شركة ايجين، وهي الناقل الوطني اليوناني جميع رحلاتها من وإلى بيروت وعمّان وتل أبيب حتى 22 أغسطس/ آب.*الخطوط الجوية الجزائريةعلقت الخطوط الجوية الجزائرية رحلاتها من وإلى لبنان مؤقتا حتى إشعار آخر.*إير بالتيكألغت الشركة المملوكة لحكومة لاتفيا جميع رحلاتها الجوية من وإلى تل أبيب حتى 25 أغسطس/ آب.*مجموعة إير فرانس-كيه.إل.إماستأنفت إير فرانس رحلاتها الجوية بين باريس وبيروت يوم 15 أغسطس آب، بعد أن علقتها لأسبوعين.وألغت الذراع الهولندية كيه.إل.إم جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 26 أكتوبر تشرين الأول.وألغت وحدة ترانسافيا للطيران منخفض التكلفة الرحلات من وإلى تل أبيب حتى 31 مارس آذار 2025، والرحلات الجوية إلى عمّان حتى الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.*إير إندياعلقت شركة الطيران الهندية رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى إشعار آخر.*كاثي باسيفيكألغت الشركة التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى 27 مارس/ آذار 2025.*دلتا إيرلاينزمددت شركة دلتا إيرلاينز الأمريكية تعليق الرحلات الجوية بين نيويورك وتل أبيب حتى 31 أغسطس/ آب.*إيزي جتقال متحدث باسم إيزي جت إن الشركة البريطانية للطيران منخفض التكلفة أوقفت رحلاتها من وإلى تل أبيب في أبريل/ نيسان، وستستأنفها في 30 مارس/ آذار 2025.*فين إيرتواصل شركة الطيران الفنلندية تجنب المجال الجوي الإيراني مما قد يؤدي إلى تمديد وقت الرحلات من وإلى الدوحة.*إيتا إيروايزمددت شركة الخطوط الجوية الإيطالية (إيتا) تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 21 أغسطس/ آب.*لوتقالت شركة الطيران البولندية في تصريح أرسلته عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز إنها علقت رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت حتى 26 أغسطس/ آب.*مجموعة لوفتهانزامددت مجموعة الخطوط الجوية الألمانية، التي تضم أيضا الخطوط الجوية السويسرية وخطوط بروكسل الجوية والخطوط الجوية النمساوية، تعليق الرحلات الجوية من وإلى تل أبيب وطهران وبيروت وعمّان ومدينة أربيل العراقية حتى 26 أغسطس/ آب.*رايان إيرألغت رايان إير أكبر شركة للطيران منخفض التكلفة في أوروبا رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 30 سبتمبر/ أيلول بسبب "قيود تشغيلية".*الخطوط الجوية السنغافوريةأوقفت الشركة التحليق عبر المجال الجوي الإيراني وتسلك مسارات بديلة.*تاروممددت شركة الطيران الرومانية الوطنية يوم 20 أغسطس/ آب تعليق رحلاتها الجوية إلى بيروت حتى الثاني من سبتمبر/ أيلول، فيما استأنفت مؤقتا الرحلات الجوية إلى تل أبيب وعمّان حتى 23 أغسطس/ آب.*يونايتد إيرلاينزعلقت شركة الطيران التي تتخذ من شيكاغو مقرا رحلاتها إلى تل أبيب لفترة غير محددة. وكانت الشركة قد علقت رحلاتها اليومية بين نيوارك بولاية نيوجيرزي وتل أبيب في 31 يوليو/ تموز، مرجعة ذلك إلى أسباب أمنية.*بيولينجألغت الشركة الإسبانية للطيران منخفضة التكلفة، المملوكة لمجموعة الخطوط الجوية الدولية (أي.إيه.جي) جميع رحلاتها إلى تل أبيب وعمّان حتى 26 أكتوبر/ تشرين الأول.*تنبيهات تتعلق بالمجال الجوي اللبنانينصحت بريطانيا شركات الطيران في المملكة المتحدة بعدم دخول المجال الجوي اللبناني من الثامن من أغسطس/ آب حتى الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني، مشيرة إلى "خطر محتمل على الطيران من نشاط عسكري".